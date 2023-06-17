Норвегія втратила перемогу над Шотландією у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Шотландії. На 61-й хвилині Ерлінг Холанд вивів Норвегію вперед, проте на останніх хвилинах норвежцям забили Кенні Маклін та Ліндон Дайкс.

У турнірній таблиці групи А у відборі на Євро-2024 збірна Шотландії за 3 матчі набрала 9 очок. Слідом йде Іспанія з 3 балами.

Норвегія і Кіпр завоювали по 1 пункту. Кіпр - 0.

Євро-2024

3-й тур

17 червня

Норвегія - Шотландія 1:2

Голи: Холанд, 61 (пен.) - Дайкс, 87, Маклін, 89