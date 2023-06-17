Норвегія втратила перемогу над Шотландією у відборі на Євро-2024
Сьогодні, 17 червня, збірна Норвегії поступилась Шотландії у відборі на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Шотландії. На 61-й хвилині Ерлінг Холанд вивів Норвегію вперед, проте на останніх хвилинах норвежцям забили Кенні Маклін та Ліндон Дайкс.
У турнірній таблиці групи А у відборі на Євро-2024 збірна Шотландії за 3 матчі набрала 9 очок. Слідом йде Іспанія з 3 балами.
Норвегія і Кіпр завоювали по 1 пункту. Кіпр - 0.
Євро-2024
3-й тур
17 червня
Норвегія - Шотландія 1:2
Голи: Холанд, 61 (пен.) - Дайкс, 87, Маклін, 89
- 16 червня у 3-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України переграла Північну Македонію з рахунком 3:2. Еспресо провів текстову онлайн-трансляцію.
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