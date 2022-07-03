Нова модель демократичного світу не передбачає існування Росії, як економічного гравця на міжнародній арені, - дипломат Безсмертний
Політик Роман Безсмертний розповів, що президент США Джо Байден зустрінеться з лідером Китаю та керівництвом Саудівської Аравії, де буде вирішено цілий ряд питань
Про це він сказав в етері програми "Студія Захід" на "Еспресо".
"Очевидно, що у центральній Азії, в азійсько-тихоокеанському регіоні, індо-тихоокеанському регіоні почалося визначення: - з ким вони? З цивілізованим світом, з європейською спільнотою, з Великою сімкою, з НАТО, з США. Чи з Росією, чи з Пекіном? Ця дилема розв’яжеться в ці дні. Після НАТО президент Байден зустрінеться з лідерами Китаю та керівництвом Саудівської Аравії, де буде вирішено цілий ряд питань. Якщо аналізувати два треки: економічний і воєнно-політичний, то йде облаштування демократичного світу у нову економічну модель, яка не передбачає існування такого економічного гравця на міжнародній арені, як Росія", - зауважив Безсмертний.
Також дипломат наголосив на тому, що лідерські позиції у політиці відношень і оцінки Кремля займає Вашингтон.
"Орієнтир всього цивілізованого світу йде на Вашингтон. Рішення, які прийняті НАТО роблять ці лідерські позиції безповоротними. Рішення, які приймає ЄС, Велика сімка, НАТО - зберігають цей вектор розвитку. І статус, і позиція Росії, і необхідна допомога Україні, по всіх складових", - зауважив Безсмертний.
- Країни "Великої сімки" домовилися про запровадження нових санкцій проти Росії
- Президент Сполучених Штатів Америки допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. Також Байден заявив, що у цій війні Росія зазнає поразки
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