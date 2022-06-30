"Буде поразка Росії": Байден розповів про втрати окупантів від тиску Заходу і підтвердив підтримку Україні "скільки буде потрібно"
Президент Сполучених Штатів Америки допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно. Також Байден заявив, що у цій війні Росія зазнає поразки
Про це Байден заявив під час пресконференції, яку транслює Еспресо.
"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Подивіться на вплив війни України на Росію. Вони майже вперше за 100 років наблизилися до дефолту, вони втратили значну частину своєї економіки. Є обмеження, що Росія може купувати, стосовно технологій. І у них проблема - зберегти видобуток нафти на тому ж рівні, тому, що у них немає технології. Те саме зі зброєю.Тобто вони сплачують високу ціну. Також українці повернули острів Зміїний.
Тому ми будемо підтримувати Україну поки це буде потрібно, щоб забезпечити їй захист. Лише подумайте, Україна вже завдала значного удару Росії, яка вже втратила свої позиції. Весь світ дивиться - ось ви намагалися захопити цю країну, Київ, Донбас, який досі не можуть підкорити. Я не знаю як це завершиться, але це буде поразка Росії в Україні", - заявив Джо Байден.
Президент США запевнив, що Велика сімка надалі допомагатиме Україні фінансово, а Росія - отримуватиме більше санкцій.
"G7 працює над зменшенням надходжень Путіна від нафти. Ми збільшимо мита на російські товари, для того, щоб допомогти Україні. Із 4,5 млрд ми надаємо кошти на підтримку, на подолання продовольчої кризи, на підтримку України. Ми демонструємо єдність, здатність демократичних країн світу робити те, що потрібно", - додав Байден.
- 15 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні від НАТО головна увага буде зосереджена на переході від радянського озброєння до техніки стандартів Альянсу.
- 29 червня у НАТО оголосили, що увійде до нового пакету допомоги Україні.
- 30 червня Джо Байден наголосив, що перед 24 лютого попереджав Путіна, що світ об'єднається, якщо Росія надумає напасти на Україну, так і сталось.
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