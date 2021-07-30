Нова пошта після вибухів у поштоматах перевірятиме посилки рентгеном і собаками

Про це повідомляється на сайті Нової пошти.



"Для нас ця подія – тривожний сигнал настроїв в суспільстві. Питання безпеки важливе для Нової пошти. Ми дбаємо про те, щоб і наші співробітники, і клієнти почували себе у безпеці. Саме тому ми прийняли наступні рішення", - зазначили у компанії.



Як йдеться у повідомленні, Нова пошта вирішила:

Встановити рапіскани та рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів на всіх терміналах та депо (досі їх використовували лише на двох сортувальних станціях у Києві і Львові), Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів, Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.

Нагадаємо, що у ніч на 29 липня відбувся вибух у комірці поштомату Нової пошти в Києві, а згодом у комірці поштомату в Одесі. Під час вибухів ніхто не постраждав. До місця інцидентів прибули правоохоронні органи. Наразі тривають слідчі дії. Нова пошта зі свого боку всіляко сприяє розслідуванню.

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"Ми розуміємо нашу роль у суспільстві і робимо все, що від нас залежить, для створення безпечного простору. Нажаль, злочинці є всюди. Боротьба з ними - наша справа разом", - наголосили у Новій пошті.