Нова пошта після вибухів у поштоматах перевірятиме посилки рентгеном і собаками
Компанія "Нова пошта" буде перевіряти усі посилки та вантажі за допомогою рентгену та кінологічних служб після вибухів у поштоматах у Києві та Одесі
Про це повідомляється на сайті Нової пошти.
"Для нас ця подія – тривожний сигнал настроїв в суспільстві. Питання безпеки важливе для Нової пошти. Ми дбаємо про те, щоб і наші співробітники, і клієнти почували себе у безпеці. Саме тому ми прийняли наступні рішення", - зазначили у компанії.
Як йдеться у повідомленні, Нова пошта вирішила:
- Встановити рапіскани та рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів на всіх терміналах та депо (досі їх використовували лише на двох сортувальних станціях у Києві і Львові),
- Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів,
- Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.
- Нагадаємо, що у ніч на 29 липня відбувся вибух у комірці поштомату Нової пошти в Києві, а згодом у комірці поштомату в Одесі. Під час вибухів ніхто не постраждав. До місця інцидентів прибули правоохоронні органи. Наразі тривають слідчі дії. Нова пошта зі свого боку всіляко сприяє розслідуванню.
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