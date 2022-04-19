Нова пошта відновила кур’єрську доставку та забір по Київській області

Про це повідомляє пресслужба компанії.



За інформацією із офіційного звернення, відтепер мешканці Бучі, Ірпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова та Макарівского району знову мають можливість скористатися послугою кур’єрського забору та доставки Нової пошти.

Крім того, знову зʼявилася можливість замовляти усі необхідні речі через інтернет-магазини або ті товари, яких немає в офлайнових магазинах.



Повідомляється, що кур’єра на забір товару користувачі можуть викликати у зручне місце, а одержувач посилки зможе отримати її де йому зручно. Зокрема у відділенні, у поштоматі або за адресою.



Нова пошта наголошує, що граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуальний для кожного населеного пункту.



Крім того, Нова пошта інформує, що тариф на кур’єрську доставку залишається таким, як і раніше, тобто +30 гривень до тарифу доставки у відділення (для посилок до 30 кг).



Зазначається, що послугу на виклик кур’єра можна оформити з 10:00 до 16:00 години щоденно.

Кур’єрська доставка працюватиме щоденно, без вихідних.



Також Нова пошта оприлюднила правила роботи кур’єрської доставки у воєнний час:

Кур’єрська доставка не працюватиме в комендантську годину. Під час оголошення повітряної тривоги кур’єри будуть зупинятися та заходити у безпечне укриття. Час доставки може зміщуватися на добу-дві в залежності від ситуації з безпекою у регіоні.

Нагадаємо, що з 9 квітня Нова пошта тимчасово призупиняє роботу на Донеччині

Нова пошта нагадує, що станом на 19 квітня працює 4300 відділень Нової пошти, 7600 поштоматів та доступна кур'єрська доставка у 6200 населених пунктах України.​​​​​​​