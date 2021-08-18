Нова Зеландія оголосила карантин після одного випадку COVID-19

Про це розповідає "Радіо Свобода".

Новий спалах захворюваності викликав Дельта-штам вірусу.

Як повідомив уряд країни 18 серпня, кількість заражень зросла до семи очікується подальше зростання.

17 серпня загальнонаціональний карантин оголосили щонайменше на три дні, а в містах Оклендіта Коромандел – на тиждень.

Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн заявила 18 серпня, що кількість заражень штамом "Дельта" може зрости після того, як інфіковані люди побували у церкві, школі, казино й лікарні.



Вона наголосила, що стратегія країни полягає в ліквідації вірусу, а не просто стримуванні.



"Так, "Дельта" становить більшу загрозу, але ті самі інструменти, які працювали раніше, знову спрацюють, якщо ми будемо дотримуватися правил", – сказала Джасінда Ардерн.

Зазначимо, понад два місяці у країні не фіксували жодного випадку COVID-19: 8 червня Нова Зеландія оголосила про подолання коронавірусу та зняла всі карантинні обмеження