Нова Зеландія оголосила карантин після одного випадку COVID-19
17 серпня уряд оголосив загальнонаціональний карантин на три дні, 18 серпня виявили вже 7 випадків хвороби
Про це розповідає "Радіо Свобода".
Новий спалах захворюваності викликав Дельта-штам вірусу.
Як повідомив уряд країни 18 серпня, кількість заражень зросла до семи очікується подальше зростання.
17 серпня загальнонаціональний карантин оголосили щонайменше на три дні, а в містах Оклендіта Коромандел – на тиждень.
Прем’єр-міністр Джасінда Ардерн заявила 18 серпня, що кількість заражень штамом "Дельта" може зрости після того, як інфіковані люди побували у церкві, школі, казино й лікарні.
Вона наголосила, що стратегія країни полягає в ліквідації вірусу, а не просто стримуванні.
"Так, "Дельта" становить більшу загрозу, але ті самі інструменти, які працювали раніше, знову спрацюють, якщо ми будемо дотримуватися правил", – сказала Джасінда Ардерн.
- Зазначимо, понад два місяці у країні не фіксували жодного випадку COVID-19: 8 червня Нова Зеландія оголосила про подолання коронавірусу та зняла всі карантинні обмеження
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