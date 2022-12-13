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Нова Зеландія першою у світі заборонила продаж тютюну поколінню, народженому після 2008 року

13 грудня, 2022 вiвторок
22:01
Здоров'я Всесвітній день без тютюну

Парламент Нової Зеландії схвалив закон, який забороняє продаж тютюнових виробів усім громадянам, які народилися 1 січня 2009 року чи пізніше

Про це пише "Медуза", з посиланням на західні медіа.

The Guardian зазначає, що це перша країна, яка ухвалила такий закон. Він набуде чинності 1 січня 2023 року.

Мінімальний вік для покупки сигарет постійно підвищуватиметься. Так, тим, хто за 50 років спробує купити цигарки, знадобиться посвідчення особи, щоб підтвердити, що йому не менше 63 років, зазначає Time.

Поряд з новою забороною набудуть чинності інші положення, покликані знизити споживання тютюну. Так, у тютюнових виробах різко зменшать кількість нікотину, а сигарети продаватимуть у спеціалізованих магазинах. Загальна кількість тютюнових магазинів скоротиться вдесятеро — з 6000 до 600. Нові виправлення при цьому не обмежать продаж вейпів.

За даними, які наводить The Guardian, у Новій Зеландії станом на листопад 2022 року кількість людей, які курять щодня, знизилася до 8% порівняно з 9,4% минулого року, що стало мінімальним значенням за всю історію спостережень. При цьому, як зазначає видання, кількість курців вейпів зросла з 6,2% до 8,3%.

Влада Нової Зеландії прагне зробити країну "вільною від куріння" до 2025 року.

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2022, вiвторок
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