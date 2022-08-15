Нова Зеландія відправляє ще 120 інструкторів навчати українських військових у Британії

Про це повідомила пресслужба уряду Нової Зеландії.

Як йдеться у повідомленні, Нова Зеландія відправляє 120 військовослужбовців до Великої Британії, щоб допомогти навчити українців вести бойові дії на передовій.

"Нова Зеландія чітко заявила, що ми продовжуватимемо відповідати на заклик України щодо практичної підтримки, коли вони захищають свою батьківщину та народ від невиправданого вторгнення Росії", - заявила прем’єр-міністерка Джасінда Ардерн.

Інструктори з Нової Зеландії навчать українських військових основним навичкам для ефективного ведення бою, зокрема поводженню зі зброєю, наданню першої бойової допомоги, оперативному управлінню.

"Ми знаємо, що зараз одним із найвищих пріоритетів для України є навчання її солдатів, і Нова Зеландія пишається тим, що солідарна з низкою інших країн, щоб відповісти на цей заклик", - сказала Ардерн.

Пресслужба уряду Нової Зеландії зазначила, що розгортання здійснюватиметься комерційними рейсами до Великої Британії, траншами протягом наступних трьох тижнів і буде завершено до 30 листопада.

Також повідомляється, що навчання близько 800 українських військових проводитиметься виключно в одному з чотирьох пунктів Великої Британії.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков подякував міністерству оборони Нової Зеландії за підтримку українських військових.

"Для справжніх друзів відстань - не проблема! Нова Зеландія продовжує свою участь у програмі підготовки військових під керівництвом Великої Британії. 120 людей особового складу знову поїдуть до Великої Британії працювати разом із колегами з Канади, Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії і ділитися досвідом з українською армією. Дякую Міноборони Нової Зеландії", - написав Олексій Рєзніков у твіттері.

30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилітають до Великої Британії, де вони вчитимуть військових ЗСУ користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм.

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