Новачки допомогли "Шахтарю" розгромити австрійський клуб у товариському матчі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У понеділок, 24 січня, донецький "Шахтар" провів спаринг у рамках тренувального збору у Туреччині. Суперником українського клубу став австрійський "Вольфсбергер".



В матчі взяли участь і новачки команди - Давід Нерес і Вінісіус Тобіас. "Шахтар" переміг австрійців з рахунком 4:1. Голами відзначилися: Георгій Судаков, Жуніор Мораєс, який оформив дубль та Тете.



Товариський матч



24 січня



"Шахтар" – "Вольфсбергер" 4:1



Голи: Судаков, 76, Мораєс, 80, 89, Тете, 87 - Лочошвілі, 37.



"Шахтар": Трубін (П'ятов, 46) – Додо (Тобіас, 46), Марлон (Бондар, 46), Матвієнко (Вітао, 46), Ісмаїлі (Корнієнко, 46) – Степаненко (Бондаренко, 46), Майкон (Антоніо, 46), Нерес (Тете, 46), Патрік (Судаков, 46), Мудрік (Фернандо, 46) - Педріньйо (Мораес, 46).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb