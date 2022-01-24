Новачки допомогли "Шахтарю" розгромити австрійський клуб у товариському матчі
Донецький "Шахтар" розгромив австрійський "Вольфсбергер" у товариському матчі на зборах у Туреччині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 24 січня, донецький "Шахтар" провів спаринг у рамках тренувального збору у Туреччині. Суперником українського клубу став австрійський "Вольфсбергер".
В матчі взяли участь і новачки команди - Давід Нерес і Вінісіус Тобіас. "Шахтар" переміг австрійців з рахунком 4:1. Голами відзначилися: Георгій Судаков, Жуніор Мораєс, який оформив дубль та Тете.
Товариський матч
24 січня
"Шахтар" – "Вольфсбергер" 4:1
Голи: Судаков, 76, Мораєс, 80, 89, Тете, 87 - Лочошвілі, 37.
"Шахтар": Трубін (П'ятов, 46) – Додо (Тобіас, 46), Марлон (Бондар, 46), Матвієнко (Вітао, 46), Ісмаїлі (Корнієнко, 46) – Степаненко (Бондаренко, 46), Майкон (Антоніо, 46), Нерес (Тете, 46), Патрік (Судаков, 46), Мудрік (Фернандо, 46) - Педріньйо (Мораес, 46).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.34
Купівля 28.34Продаж 28.66
-
EUR
Купівля 31.97Продаж 32.46
- Актуальне
- Важливе