Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Триває парад оголошення передачі нових партій озброєння для України. На тлі рекордного пакета вартістю 2,7 млрд євро від Німеччини, на тлі оголошених нових партій бронетранспортерів, колісних танків та іншої техніки від Франції, цікавою є новина від Великої Британії", - зазначив Рябих.

За словами військового експерта, нові партії озброєння мають підсилити ударні можливості ЗСУ.

"Нове озброєння розширить діапазон знищення військових об'єктів противника, забезпечить порушення логістики ворога на тлі виконання завдань, які стоять щодо весняно-літньої наступальної кампанії ЗСУ. У Великій Британії слідом за Німеччиною та Францією заявили, що увага буде приділятися забезпеченню ППО України", - зауважив Рябих.

11 травня Велика Британія підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, офіційно оголосив про новий потужний пакет військової допомоги для України

Прем'єр Британії Ріші Сунак під час візиту Володимира Зеленського до Лондона оголосив про передачу Україні ударних безпілотників великої дальності

















