Нові правила перевезень: на вокзалі у Києві відкрили пункт експрес-тестування
На території київського залізничного вокзалу відкрили лабораторію для проведення експрес-тестування на COVID-19
Про це повідомляє РБК-Україна.
Результати тесту потрібно чекати 15-30 хвилин. За тестування на антиген беруть 350 гривень.
- Нагадаємо, що в Україні від 21 жовтня набрали чинності нові правила для пасажирських міжобласних перевезень.
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