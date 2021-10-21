Нові правила перевезень в Україні: у першу половину доби на потяги не пустили 18 пасажирів

Про це передає пресслужба Укрзалізниці.

"За першу половину доби 21 жовтня 2021 року співробітники АТ "Укрзалізниця" не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутні належні документи: або сертифікат про вакцинацію, або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативний тест на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Не допустили до поїздок:

на поїзд № 18 Ужгород - Харків - п'ять пасажирів;

на поїзд № 81 Ужгород - Харків - одного пасажира;

на поїзд № 252 Миколаїв - Харків - трьох пасажирів;

на поїзд № 150 Ворохта - Полтава - двох пасажирів;

на поїзд № 45 Лисичанськ - Ужгород - одного пасажира;

на поїзд № 724 Київ - Харків - шість пасажирів.

Зазначається, що двічі до потягів викликалися представники Нацполіції.

Укрзалізниця закликала пасажирів дотримуватися нових правил проїзду транспортом, які затвердив Кабінет Міністрів України та не створювати незручностей собі та провідникам.

Нагадаємо, в Україні від 21 жовтня набрали чинності нові правила для пасажирських перевезень.

В Україні відповідальність за порушення правил у транспорті нестимуть перевізники.

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