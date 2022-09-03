Нові російські підрозділи на 40% оснащуються небоєздатною технікою, - розвідка

Про це повідомили в telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства Оборони України.

Відомо, що через військові невдачі та великі втрати особового складу та техніки, РФ намагається створювати нові військові частини та з’єднання. Проте новий армійський корпус Росія зможе сформувати лише до кінця листопада.

Читайте також: В ISW оцінили, чи зможе новий армійський корпус РФ змінити ситуацію на Донбасі

"Історія з третім армійським корпусом розтягнеться до листопада. Проблема – людський ресурс. Укомплектування спеціалістами. Щоб підготувати нормального спеціаліста потрібно 3-4 місяці. Також проблемою є комплектування технікою та озброєнням. Вся новітня техніка була на озброєнні тих батальйонно-тактичних груп, які заходили на нашу територію в лютому – березні. Зараз ми бачимо, що всі підрозділи, що формуються, оснащуються іще радянськими зразками озброєння, які знімаються з баз зберігання й арсеналів та поступають у війська. За нашими оцінками 40 відсотків бойової техніки не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу", - заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

23 серпня повідомлялося, що Росія продовжує формувати нові "добровольчі" загони та обіцяє найманцям зарплати у понад $3 тис.

Американські аналітики переконані, що новий 3-й армійський корпус не допоможе Росії відновити темпи наступу на Донбасі, оскільки переважно сформований із найманців без бойового досвіду.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb