Нові санкції Британії можуть торкнутися російських енергетичних компаній, - The Times

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в британському уряді.



За даними видання, нові санкції можуть включати заморожування активів та заборону на в'їзд до Великої Британії для фізичних та юридичних осіб, які мають "стратегічне значення" для влади Росії. Також заходи можуть торкнутися британських інвестицій російських бізнесменів та підприємств, пов'язаних із Кремлем.



Зазначається, що пакет санкцій буде оголошено до запланованої зустрічі британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона з Володимиром Путіним.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що найближчим часом прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним і відвідає кризовий регіон.

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