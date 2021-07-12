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Нові штами коронавірусу загрожують глобальному відновленню економіки, - G20

12 липня, 2021 понедiлок
13:12
Економіка

Зростання кількості нових варіантів коронавірусу і обмежений доступ до вакцин в країнах, що розвиваються, загрожують відновленню світової економіки

Про це повідомляє Reuters.

За результатами зустрічі G20 в італійській Венеції, яка стала першою особистою зустріччю міністрів з початку пандемії, були схвалені нові правила задля зупинки переведення прибутку транснаціональними корпораціями в регіони з низькими податками. Це дасть можливість лідерам G20 остаточно затвердити нову глобальну мінімальну ставку корпоративного податку в розмірі 15%, що може дати сотні доларів для державних казначейств, які відчувають напругу у зв'язку з кризою COVID-19.

У заключному комюніке говориться, що глобальні економічні перспективи покращилися після переговорів у квітні завдяки розгортанню вaкцин і пакетів економічної підтримки, але визнали його крихкість перед обличчям варіантів вірусу, які швидко поширюються, накшталт Delta.

Зазначається, що відновлення характеризується великими відмінностями між країнами і всередині країн. Воно, як і раніше, схильне до ризиків сповільнення через поширення нових варіантів вірусу COVID-19 і різних темпів вакцинації.

При цьому країни G20 пообіцяли використовувати всі інструменти політики для боротьби з COVID-19, а італійські організатори зустрічі заявили, що також було досягнуто угоди про унигення повторного введення будь-яких обмежень для людей.

У той час як країни G20 пообіцяли використовувати всі інструменти політики для боротьби з COVID-19, італійські організатори зустрічі заявили, що було також досягнуто угоду про уникнення введення нових обмежень для людей.

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криза
Вакцинація
COVID-19
Коронавірус
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