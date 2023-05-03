Новим президентом Світового банку став екскерівник Mastercard Аджай Банга
Виконавча рада Світового банку затвердила на посаді президента ексдиректора Mastercard Аджая Бангу
Про це повідомляє офіційний сайт Світового банку.
"Щиро вітаю Аджая Бангу з обранням президентом Світового банку. Аджай Банга привнесе на цю важливу посаду необхідні лідерські та управлінські навички, досвід життя та роботи на ринках, що розвиваються, а також знання у фінансовій сфері", - йдеться у заяві глави Мінфіну США, пише "Укрінформ".
Джанет Єллен також підкреслила, що Банга очолить Світовий банк у критичний момент у його історії.
"Аджай розуміє, що виклики, які постали перед нами – від боротьби зі зміною клімату, пандеміями й нестабільністю, до ліквідації крайньої бідності та сприяння спільному процвітанню, – глибоко пов’язані між собою", - зазначила Єллен.
63-річний Банга, повноваження якого набудуть чинності 2 червня, змінить на посаді Девіда Малпасса, кандидатуру якого висунув Дональд Трамп і який очолював фінустанову впродовж чотирьох років.
- 12 квітня Світовий банк оголосив про виділення 200 млн доларів на фінансування проєкт з відновлення енергетичної інфраструктури України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.96
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе