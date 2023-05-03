Новим президентом Світового банку став екскерівник Mastercard Аджай Банга

Про це повідомляє офіційний сайт Світового банку.

"Щиро вітаю Аджая Бангу з обранням президентом Світового банку. Аджай Банга привнесе на цю важливу посаду необхідні лідерські та управлінські навички, досвід життя та роботи на ринках, що розвиваються, а також знання у фінансовій сфері", - йдеться у заяві глави Мінфіну США, пише "Укрінформ".

Джанет Єллен також підкреслила, що Банга очолить Світовий банк у критичний момент у його історії.

"Аджай розуміє, що виклики, які постали перед нами – від боротьби зі зміною клімату, пандеміями й нестабільністю, до ліквідації крайньої бідності та сприяння спільному процвітанню, – глибоко пов’язані між собою", - зазначила Єллен.

63-річний Банга, повноваження якого набудуть чинності 2 червня, змінить на посаді Девіда Малпасса, кандидатуру якого висунув Дональд Трамп і який очолював фінустанову впродовж чотирьох років.