Новим заступником Кулеби став Євген Перебийніс, експосол України у Чехії

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Перебийноса Євгена Петровича заступником Міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Довідково. Євген Петрович Перебийніс (нар. 9 листопада 1968) родом з Тернополя. З 2017 року має статус Надзвичайного і Повноважного послом України. Між 2015-2017 роком був послом України в Латвії, а між 2017-2022 роками – послом України в Чеській Республіці.