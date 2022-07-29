Новим заступником Кулеби став Євген Перебийніс, експосол України у Чехії
У міністра закордонних справ України з’явився новий заступник – експосол України у Чехії Євген Перебийніс
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.
"Перебийноса Євгена Петровича заступником Міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.
Довідково. Євген Петрович Перебийніс (нар. 9 листопада 1968) родом з Тернополя. З 2017 року має статус Надзвичайного і Повноважного послом України. Між 2015-2017 роком був послом України в Латвії, а між 2017-2022 роками – послом України в Чеській Республіці.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід закрити російські ЗМІ й не давати їм можливості поширювати фейкові новини
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