"Не намагайтеся перекричати, просто закрийте їх": Кулеба звернувся до Заходу щодо російських ЗМІ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід закрити російські ЗМІ й не давати їм можливості поширювати фейкові новини
Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.
На думку Кулеби, немає сенсу сприймати Російські державні ЗМІ серйозно й надавати їм простір для викривлення новин.
"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої – викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - написав Кулеба.
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