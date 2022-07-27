Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.

На думку Кулеби, немає сенсу сприймати Російські державні ЗМІ серйозно й надавати їм простір для викривлення новин.

"Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої – викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", - написав Кулеба.

США вкотре спростували фейк пропагандистів РФ про знищення чотирьох систем HIMARS в Україні.

Пропагандисти подають влучання у приватні будинки Одещини, як знищення військово-тренувальних баз зі сотнями загиблих нацистів.

Фейки російської пропаганди за 27 липня: ЗСУ "обстрілюють" цивільних на Харківщині, а французи відмовляються приймати біженців з України.

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