Про це наголосили у вечірньому звіті оперативного командування "Південь".

"На Одещині ворог продовжує інформаційно-пропагандистську кампанію із залякування та нагнітання неправдивих повідомлень-жахачек псевдоуспіхів своєї недоармії. Про влучання у приватні будинки мирних жителів міністерство оборони рашистів рапортує як про знищення військово-тренувальних баз із сотнями загиблих нацистів", - йдеться у звіті ОК "Південь".

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За день, 21 липня, українська авіація завдала удари по п’ятьох опорних пунктах РФ на Півдні і скупченню ворогів на Миколаївщині.

Ворожі бійці, які воюють на Півдні України у 34 окремій мотострілецькій бригаді, відмовляються йти у бій.

Російський агресор продовжує терор і станом на вечір 21 липня тримає у Чорному морі 16 крилатих ракет типу "Калібр".

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