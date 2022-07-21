Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 21 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Спікер російської держдуми В. Володін заявив, що "Байден вимагає продовження військових дій в Україні для утримання влади, при цьому сама Україна перебуває на межі саморозпаду".



Фейк: В міноборони РФ заявили: "військовослужбовці 100-ї бригади ТрО м.Луцьк у повному складі відмовилися брати участь у бойових діях. За наказом командування ЗСУ бригада роззброєна, бунтарі заарештовані, прийнято рішення про повне переформування цього з’єднання".

Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "розрахунки HIMARS укомплектовані військовими НАТО, виведеними поза штат, а охороняють установки пов’язані з Пентагоном приватні військові компанії. Наведення на ціль відбувається через військові супутники США, при цьому натівці не довіряють українцям – у розпорядження останніх потрапляють лише час пуску та координати цілей".

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