Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 21 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Спікер російської держдуми В. Володін заявив, що "Байден вимагає продовження військових дій в Україні для утримання влади, при цьому сама Україна перебуває на межі саморозпаду".
Фейк: В міноборони РФ заявили: "військовослужбовці 100-ї бригади ТрО м.Луцьк у повному складі відмовилися брати участь у бойових діях. За наказом командування ЗСУ бригада роззброєна, бунтарі заарештовані, прийнято рішення про повне переформування цього з’єднання".
Дезінформація: Російські ЗМІ повідомили, що "розрахунки HIMARS укомплектовані військовими НАТО, виведеними поза штат, а охороняють установки пов’язані з Пентагоном приватні військові компанії. Наведення на ціль відбувається через військові супутники США, при цьому натівці не довіряють українцям – у розпорядження останніх потрапляють лише час пуску та координати цілей".
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