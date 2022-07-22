Росія тримає напоготові у Чорному морі 16 крилатих ракет

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Поруч з ракетними носіями РФ розмістила 1 великий десантний корабель.

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма «Калібрами» на двох кораблях. Поруч з ними 1 ВДК", - йдеться у звіті.

За день, 21 липня, українська авіація завдала удари по п’ятьох опорних пунктах РФ на Півдні і скупченню ворогів на Миколаївщині.

Ворожі бійці, які воюють на Півдні України у 34 окремій мотострілецькій бригаді, відмовляються йти у бій.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb