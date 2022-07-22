Росія тримає напоготові у Чорному морі 16 крилатих ракет
Російський агресор продовжує терор і тримає напоготові у Чорному морі 16 крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Поруч з ракетними носіями РФ розмістила 1 великий десантний корабель.
"У Чорному морі корабельне угруповання ворога без змін, продовжує підтримувати напругу загрози ракетного удару 16-ма «Калібрами» на двох кораблях. Поруч з ними 1 ВДК", - йдеться у звіті.
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