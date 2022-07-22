Українська авіація обстріляла 5 опорних пунктах РФ на Півдні і скупчення ворогів на Миколаївщині

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Надвечір ворог завдав авіаційний удар відчаю в район Потьомкиного. Без наших втрат, боягузливо відступив. Натомість наші авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3", - йдеться у звіті.

Українська авіація завдала ураження по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів РФ у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини.

Постраждало також місце скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

"Всього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджено втрати ворога у складі: 35 рашистів, самохідна гаубиця "Мста-С", 2 безпілотних розвідники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати ще розвідуються", - пишуть в ОК "Південь".

Ворожі бійці, які воюють на Півдні України у 34 окремій мотострілецькій бригаді, відмовляються йти у бій.

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