Українська авіація обстріляла 5 опорних пунктах РФ на Півдні і скупчення ворогів на Миколаївщині
За день, 21 липня, українська авіація завдала удари по п’ятьох опорних пунктах РФ на Півдні і скупченню ворогів на Миколаївщині
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Надвечір ворог завдав авіаційний удар відчаю в район Потьомкиного. Без наших втрат, боягузливо відступив. Натомість наші авіатори протягом бойового дня нанесли 8 ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано 5 ударів, а гелікоптерними парами – 3", - йдеться у звіті.
Українська авіація завдала ураження по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів РФ у Скадовському та Бериславському районах Херсонщини.
Постраждало також місце скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.
"Всього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань. Наразі підтверджено втрати ворога у складі: 35 рашистів, самохідна гаубиця "Мста-С", 2 безпілотних розвідники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки. Остаточні втрати ще розвідуються", - пишуть в ОК "Південь".
- Ворожі бійці, які воюють на Півдні України у 34 окремій мотострілецькій бригаді, відмовляються йти у бій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 37.06Продаж 38.53
- Актуальне
- Важливе