Про це повідомляє високопоставлений чиновник оборони із Пентагону.

"Ми бачимо, як Кремль дедалі більше намагається знайти нових новобранців, щоб поповнити свої проріджені ряди, а росіяни працюють настільки погано, що новини з Харківської області надихнули багатьох російських добровольців відмовлятися від бойових дій", – говорить він.

Як приклад він наводить відео, що шириться мережею, на якому представник приватної російської військової компанії "Вагнер" намагається переконати російських в'язнів приєднатися до війни в Україні.

"Наша інформація вказує на те, що ПВК "Вагнера" зазнає великих втрат в Україні, особливо, і не дивно, серед молодих і недосвідчених бійців", – додає чиновник.

Нагадаємо, українська кіберармія зламала сайт ПВК "Вагнер".

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