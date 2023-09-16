Лічильник нині не оновився. На фото обшуків СБУ Шуфрич виглядав цілком неушкодженим. Хоча і сумним. Не радували ні різноманітні мундири, ні російські медальки, ні численні двоголові орли.

До речі, сама їх наявність свідчить: Шуфрич не чекав "гостей". СБУ зібрала докази та вручила підозру до того, як нардеп щось запідозрив. Впевнений, що якби Нестор Іванович відчув би запах смаженого – тікав би за кордон. Тепер же можливо буде перестукуватись з Ігорем Коломойським, якому, до речі, СБУ теж вручила нову підозру. "Часик в радость, чифирек в сладость".

"Кейс Шуфрича" ще раз продемонстрував: всі, хто кликав війну в Україну, опиняться за ґратами. Такі справи задовольняють один із найголовніших суспільних запитів: запит на справедливість та відплату.

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Чому цей процес у випадку Шуфрича відбувається не швидко? Нестора Івановича багато років підозрювали в прямій роботі на РФ, але це потребувало юридичного обґрунтування. "Голова комітету з питань свободи слова" вдало косив під опозиціонера, в тому числі в Європі. Однак вперше докази прямої роботи на РФ було зібрано.

Шуфрич входив в мережу Сівковича, яка була ключовою для росіян на початку повномасштабного вторгнення. Нестор Іванович був пов'язаний з головою кримського главку СБУ Кулінічем – ключовим елементом мережі Сівковича. До речі, пригадую, що нинішній голова СБУ Малюк розповідав, що коли розробляв операцію з затримання Кулініча, про неї, крім нього, знав тільки один співробітник СБУ.

Що ж, для Нестора Шуфрича СБУ запускає новий лічильник. Він значно серйозніший за попередні лічильники мордобиття. Як показує практика, суди регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам за матеріалами Служби. Тому новий лічильник від СБУ піде для Шуфрича на роки.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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