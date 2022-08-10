Новий пакет військової допомоги найоб'ємніший: що отримують ЗСУ, - журналіст "Голосу Америки" Яриш

Про це він розповів в етері Еспресо.



Остап Яриш прокоментував новий пакет військової допомоги на суму 1 млрд доларів, який оголосили 8 серпня у Білому домі.



"Насправді, це один з найбільших військових пакетів, який адміністрація США виділила з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це дійсно об'ємний пакет, до якого багато речей заклали цього разу. До найновішого пакету увійшли додаткові боєприпаси до РСЗВ HIMARS, також 75 тисяч снарядів до 155 мм артилерії, 20 мінометних систем та 20 тисяч снарядів до них, боєприпаси до РЗК NASAMS. До того ж у цьому пакеті закладено тисячі Javelin та сотні протитанкових систем AT4, 50 броньованих медичних транспортних засобів, протипіхотні міни Claymore, а також вибухові пристрої, підривні боєприпаси та різноманітне медичне обладнання", - доповів журналіст "Голосу Америки.



Яриш наголосив на одній деталі щодо до попереднього пакету військової допомоги, за яким Україні надали протирадіолокаційні ракети, і що цікаво, раніше офіційних повідомлень від адміністрації США про надання саме таких ракет не було. А сьогодні постфактум повідомили, щоУкраїні раніше передали ракети AGM-88, які мають радіус дії до 150 км і можуть бути випущені, як сказав заступник міністра оборони США, з українських літаків.



"Далі ми очікуємо, що буде більше пакетів військової допомоги, тому що США що два тижні, а інколи щотижня оголошують новий пакет військової допомоги, відповідно, допомога буде продовжуватися і надалі", - додав журналіст.

7 серпня, президент Володимир Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги для України

Також Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, зазначив, що ракети до РЗК NASAMS у новому військовому пакеті - це вкрай важливо для захисту українського неба

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