Новий пакет військової допомоги Україні - сигнал США, що компромісів з РФ не буде, - Клімкін
Ексголова МЗС Павло Клімкін назвав нову військову допомогу від США комбінацією того, що потрібно для захисту й наступу, та сигналом, що компромісів із Росією не буде
Про це дипломат заявив у етері Еспресо.
Він зазначив, що Україна хотіла б іще сильнішої емоційної, військової та політичної підтримки від США, зокрема американських танків і дронів із набагато більшим радіусом дії. Однак новий пакет допомоги серйозний і містить танки, БТР, безпілотники, які уражають російську бронетехніку.
"Це комбінація того, що нам потрібно для захисту й атаки, наступальних операцій. І я вважаю, що це дуже чіткий натяк, американський сигнал, що жодних намагань домовитися з РФ 50 на 50, 40 на 60, не буде, і що Росія має визнати, що вона програла", - наголосив Павло Клімкін.
- 4 листопада Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72. Міністр оборони Олексій Резніков назвав його інвестицією в безпечне XXI століття.
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