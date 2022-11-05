Про це дипломат заявив у етері Еспресо.

Він зазначив, що Україна хотіла б іще сильнішої емоційної, військової та політичної підтримки від США, зокрема американських танків і дронів із набагато більшим радіусом дії. Однак новий пакет допомоги серйозний і містить танки, БТР, безпілотники, які уражають російську бронетехніку.

"Це комбінація того, що нам потрібно для захисту й атаки, наступальних операцій. І я вважаю, що це дуже чіткий натяк, американський сигнал, що жодних намагань домовитися з РФ 50 на 50, 40 на 60, не буде, і що Росія має визнати, що вона програла", - наголосив Павло Клімкін.