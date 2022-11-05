Це інвестиція у безпечне XXI століття: Резніков про новий пакет допомоги від США
Міністр оборони Олексій Резніков подякував Сполученим Штатам за надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю $400 млн
Про це він написав у twitter.
"Новий пакет допомоги США у сфері безпеки вартістю 400 мільйонів доларів є ще одним кроком до перемоги добра над злом та інвестицією в безпечне ХХІ століття. Кожна система ППО врятує десятки українських життів. Кожен танк знищить сотні загарбників", - зазначив він у дописі.
- 4 листопада Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 мільйонів, який включатиме щонайменше 45 танків Т-72.
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