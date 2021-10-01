Новий рекорд: ціна газу в Європі сягнула майже $1200/тис. куб.м
Ціна листопадового ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула $1197/тис. куб.м
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures уранці в п'ятницю сягнула 100 євро за МВт/год, або $1197 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за вересень цього року середнє значення контракту "на день наперед" на хабі TTF у Нідерландах - головному газовому майданчику Європи - становило $759/тис. куб.м
В агентстві нагадали, що Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (газопроводами і в скрапленому вигляді) змушена конкурувати за СПГ із преміальним ринком Азії.
Увечері в четвер ф'ючерс на азійський спотовий СПГ-індекс JKM Platts додав ще $39 і сягнув $1110 за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.
Котирування на газ у Європі останнім часом нерозривно позначаються на цінах на акції "Газпрому".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе