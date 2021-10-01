Новий рекорд: ціна газу в Європі сягнула майже $1200/тис. куб.м

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures уранці в п'ятницю сягнула 100 євро за МВт/год, або $1197 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що за вересень цього року середнє значення контракту "на день наперед" на хабі TTF у Нідерландах - головному газовому майданчику Європи - становило $759/тис. куб.м

В агентстві нагадали, що Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (газопроводами і в скрапленому вигляді) змушена конкурувати за СПГ із преміальним ринком Азії.

Увечері в четвер ф'ючерс на азійський спотовий СПГ-індекс JKM Platts додав ще $39 і сягнув $1110 за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.

Котирування на газ у Європі останнім часом нерозривно позначаються на цінах на акції "Газпрому".