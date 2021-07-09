Новий рекорд: в Україні за добу зробили щеплення понад 109 тис. людей, - МОЗ
В Україні за добу вакцинували 109 160 людей
Про це повідомляє МОЗ, передає "Радіо Свобода".
109 160 вакцинованих людей за добу – це новий рекорд.
Одну дозу отримали 44 816 людей, повністю імунізовані – 64 344 людини.
Протягом доби працювали 724 мобільні бригади, 1 525 пунктів щеплення, 35 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 людей, з них отримали одну дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані – 1 082 602 особи. Загалом проведено 3 306 008 щеплень.
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