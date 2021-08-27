Новий рекорд: за добу понад 170 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.



Першу дозу отримали 55 908 людей, завершили вакцинацію - 117 527 людей.



Протягом доби працювали: 1 051 бригада, 2 974 пункти щеплення та 332 центри.



Від початку кампанії щеплено 5 208 200 людей, отримали дві дози – 3 427 847 людей. Всього зробили 8 636 045 щеплень.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb