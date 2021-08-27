Новий рекорд: за добу понад 170 тис. українців зробили щеплення від коронавірусу
26 серпня в Україні вакциновано 173 435 людей від COVID-19
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 55 908 людей, завершили вакцинацію - 117 527 людей.
Протягом доби працювали: 1 051 бригада, 2 974 пункти щеплення та 332 центри.
Від початку кампанії щеплено 5 208 200 людей, отримали дві дози – 3 427 847 людей. Всього зробили 8 636 045 щеплень.
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