Новий спікер Палати представників США згоден голосувати за допомогу Україні за двох умов, - Піонтковський

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Не будемо перебільшувати роль спікера Палати представників США. Вона важлива у процедурних питаннях. Він може затягувати, але він не змінить фундаментальних речей, які стосуються фінансової допомоги Україні. За неї виступають 3/4 членів Палати представників. Всі демократи - 100%, і як мінімум приблизно половина республіканців. Він вже сформулював те, що він згоден голосувати за допомогу Україні за двох умов - якщо буде контроль. Цю пісню нам два роки співають всі путінські агенти", - зауважив Піонтковський.

За словами політолога, процедурні труднощі можуть бути, але допомога Україні нікуди не подінеться.

"А друга умова, що президент Байден має окреслити чітку мету цієї допомоги. Вважаю, що за Байденом це не затримається. Тим більше, що в його історичній промові він говорив про те, що допомога надається Україні для того, щоб вона змогла викинути російських агресорів з усієї території. Тож, якісь процедурні труднощі будуть, але фундаментально питання у тому, що 3/4 Палати представників підтримають допомогу Україні нікуди не подінеться", - підкреслив Піонтковський.