Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російська пропаганда зараз виглядає так: тема фашизму стає допоміжною, а ключовою темою стає тема гомосексуалізму. По суті, вони оголошують цю війну як першу антигомосексуальну війну в історії людства. Їм це нічого не дасть, але треба дивитися, які тренди вони задають в інформаційному просторі", - пояснив Денисенко.

Радник МВС також додав, що російські пропагандисти починають возвеличувати командувача об’єднаного угруповання військ в Україні Суровікіна.

"Та розповідати, який Суровікін молодець, що обстрілює енергетичну систему України. Росіянам не вдається нічого зробити в інформаційному просторі на території України", - підкреслив Денисенко.

23 жовтня 2022 року російська державна інформаційно-пропагандистська агенція РІА Новості оприлюднила матеріал під назвою "Київський режим готує провокацію з "брудною бомбою" на Україні"

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