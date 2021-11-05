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Новий уряд Чехії буде готовий підтримати європейські прагнення України - посол Чеської Республіки

5 листопада, 2021 п'ятниця
23:27
Світ Радек Матула

Україна не є лише традиційним партнером Чеської Республіки, Україна є дуже важливим сусідом, незважаючи на те, що в обох країн немає спільного кордону

На цьому наголосив Радек Матула, надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні під час панельної дискусії ІІ-му форуму ідей та рішень “Re:Open Zakarpattia” .

“Республіка Чехія повторює, що підтримує суверенітет України і вважає, що ці питання не можуть бути предметом обговорень.  Ми намагаємося поглибити нашу співпрацю, підтримуємо європейський вибір України і підтримуємо її зусилля на шляху до реформ. – каже Радек Матула. - Я думаю, що новий уряд Республіки Чехії, який сформується на наступному тижні, буде готовий підписати меморандум щодо європейських прагнень України. Я говорю про документ, який був підписаний з Балтійськими країнами, а також Польщею та Словаччиною”. 

За словами Радека Матули, Чехія планує і надалі посилювати двосторонню співпрацю з Україною, де працює представництва близько 225 чеських компаній. 

“Коли ми говоримо про співпрацю в Центральній Європі, то говоримо про співпрацю в межах Вишеградської четвірки. Це підхід, який зосереджується на європейських питаннях, і основний акцент на співпраці та підтримці сусідніх з Європою регіонів у сферах зі спільними інтересами., - зауважив посол. - Нас цікавить співпраця з окремими регіонами, в першу чергу західними - Закарпатська та Львівська області. Зараз ми намагаємося налагодити співпрацю й із східними регіонами. Приклад успіху, це якраз Закарпаття. Фінансування відбувається через створення благодійних фондів, куди кожен робить однакові внески для розвитку освіти, культури тощо”. 

Посол також нагадав, що Чеська республіка буде очолювати Європейську раду у другій половині 2022  року. “Україна не тільки є важливим партнером тільки для двосторонньої співпраці, але й стратегічним партнером для ЄС. Тому необхідно чітко зрозуміти, де ми можемо посилити відносини між Україною і ЄС на майбутні роки”, - додав Радек Матула. 

Економіка
Україна
політика
Чехія
Закарпаття
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