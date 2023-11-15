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Нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Лупанчука представили особовому складу

15 листопада, 2023 середа
21:01
Суспільство

У середу, 15 листопада, міністр оборони Рустем Умєров представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, полковника Сергія Лупанчука

Про це Умєров написав у facebook.

Окрім того, він разом з головнокомандувачем Валерієм Залужним передав Лупанчуку бойовий прапор ССО ЗСУ. Зазначається, що посадовці також подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку, який керував ССО до Лупанчука. 

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії", - пише Умєров.

  • Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 жовтня, призначив нового командувача Сил спеціальних операцій: посаду обійняв Сергій Лупанчук.
Міністерство оборони
ЗСУ
ССО
Валерій Залужний
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