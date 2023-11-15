Нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Лупанчука представили особовому складу
У середу, 15 листопада, міністр оборони Рустем Умєров представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, полковника Сергія Лупанчука
Про це Умєров написав у facebook.
Окрім того, він разом з головнокомандувачем Валерієм Залужним передав Лупанчуку бойовий прапор ССО ЗСУ. Зазначається, що посадовці також подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку, який керував ССО до Лупанчука.
"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії", - пише Умєров.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 жовтня, призначив нового командувача Сил спеціальних операцій: посаду обійняв Сергій Лупанчук.
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