Нового командувача Сил спецоперацій ЗСУ Лупанчука представили особовому складу

Про це Умєров написав у facebook.

Окрім того, він разом з головнокомандувачем Валерієм Залужним передав Лупанчуку бойовий прапор ССО ЗСУ. Зазначається, що посадовці також подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку, який керував ССО до Лупанчука.

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії", - пише Умєров.