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Новорічні комедії: список цікавих святкових кінострічок

30 грудня, 2023 субота
10:50
Кіно Новорічна кінокомедія

Новорічні комедії відіграють особливу роль у створенні святкового настрою. Це кіно здатне розсмішити, зворушити та подарувати незабутні емоції у святкові дні

У світі кіно є безліч неймовірних та запальних фільмів, які просто створені для того, щоб розвеселити та надихнути на веселощі. Але, безумовно, серед усіх жанрів фільмів, новорічні комедії є найбільш веселими та емоційними. Чи є щось краще, ніж перегляд смішних історій, які відбуваються під час найважливіших свят у році? Вони здатні перетворити будь-який вечір у чарівний та незабутній час.

Дуже поганий татусь (2021)

Країна: США

Жанр: комедія

Режисер: Прартана Моган

У головних ролях: Дермот Малруні, Гейлі Оррантія, Джанель Перріш, Майкл Найзу, Емілі Модафф

Ця новорічно-різдвяна комедія розповідає історію про дівчину, на ім'я Емма, яка щороку проводить зимові свята разом з батьком-вдівцем Джеком Локхартом. Однак, цього року все буде інакше, адже тато вирішив познайомити доньку з його новою обраницею – Бренді. Дівчата вже знайомі, оскільки навчались разом у школі й на випускному вечорі Бренді вкрала хлопця в Емми. Молода дівчина хоче будь-якими методами розучити батька з коханою.

У фільмі багато смішних ситуацій, цікаве протистояння та захопливий сюжет, що не залишить байдужим нікого.

Новорічний корпоратив (2016)

Вік: 18+

Країна: США

Жанр: комедія

Режисер: Джош Ґордон, Вілл Спек

У головних ролях: Джейсон Бейтман, Олівія Манн, Ті Джей Міллер, Дженніфер Еністон, Кейт МакКіннон, Кортні Б. Венс, Джилліан Белл, Роб Корддрі, Ванесса Байєр

У цій стрічці головний герой, керівник технологічної компанії, вирішує організувати грандіозне святкування корпоративу в офісі, щоб схилити на свою сторону партнерів та врятувати філіал. Але плани виходять з-під контролю і вечірка перетворюється на хаос.

Стрічка сповнена смішними моментами, та розкаже глядачам, як можуть влаштовувати незабутні святкування Різдва в корпоративному середовищі.

Любіть Куперів (2015)

Вік: 16+

Країна: США

Жанр: комедія

Режисер: Джессі Нельсон

У головних ролях: Стів Мартін, Даян Кітон, Джон Ґудмен, Ед Гелмс, Алекс Борштейн

Фільм розповідає про велике сімейство Куперів, які щороку збираються для спільного новорічного святкування в будинку Шарлоти і Сема. Всі члени родини мають свої проблеми та секрети, але під час святкового вечора вони розуміють, що родинні зв'язки є найважливішими в житті. Фільм показує, як рідні люди переосмислюють свої стосунки, вирішують конфлікти та знаходять спільну мову у найбільш незвичайний спосіб під час свят.

"Любіть Куперів" відзначається великою кількістю жартів, теплотою та традиційною атмосферою зимових свят.

Відпустка за обміном (2006)

Вік: 16+

Країна: США

Жанр: комедія, романтичні

Режисер: Ненсі Майєрс

У головних ролях: Кемерон Діаз, Кейт Вінслет, Джуд Лоу, Джек Блек, Елі Воллах, Едвард Бернс

У цьому фільмі дві жінки з різних країн - Америки та Великої Британії (зіграні Кейт Вінслет та Камерон Діаз) - обмінюються життям та будинками на різдвяні свята. Вони вирішують втекти від своїх особистих проблем та рутини, щоб відпочити та докорінно змінити атмосферу.

У цьому новому середовищі вони зустрічають цікавих людей та досліджують життя зовсім з іншого ракурсу, що відкриває очі на багато нового. Фільм розкриває теми дружби, любові та самопізнання.

Чотири Різдва (2008)

Вік: 16+

Країна: США, Німеччина

Жанр: комедія, драма, романтичні

Режисер: Сет Гордон

У головних ролях: Вінс Вон, Різ Візерспун, Роберт Дювалл, Сіссі Спейсек, Джон Войт, Джон Фавро

"Four Christmases" (Чотири Різдва) - це комедійний фільм про пару, яка планувала спокійно провести Різдво на курорті, уникнувши традиційних поїздок до своїх родин. Кейт і Бред кохають один одного, але вони поки не хочуть одружуватися та заводити дітей, тому від святкувань в сімейному колі, їм не по собі.

Проте, через погані погодні умови, рейс скасовують і їм все таки доведеться відвідати рідних. І не два, а цілих чотири святкування, оскільки батьки обох розлучені. Кожна з цих родин відрізняється унікальним характером, традиціями та смішними історіями. Чи зможуть впоратися головні герої зі складнощами та конфліктами під час різдвяних свят?

Я вірю в Санта-Клауса (2022)

Країна: США

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Алекс Ранарівело

У головних ролях: Крістіна Мур, Джон Дьюсі, Вайлет МакҐров, Меттью Глейв

Том та Ліза ідеальна пара, з кожним днем їх стосунки стають все більш міцними і одного дня, вони розуміють, що кохають один одного. Здавалось, ніщо не може зруйнувати ідилію, проте Ліза дізнається, що Том дуже любить Різдво - свято, яке вона просто ненавидить. Але ще більше дивує те, що Том і досі вірить у Санта-Клауса. Ситуація виглядає цікаво та дивно одночасно. Чи зможете пара подолати розбіжності та залишитися разом?

Мій Дідусь – Дід Мороз (2020)

Країна: Україна

Жанр: комедія

Режисер: Сергій Шляхтюк

У головних ролях: Наталя Бадер, Лев Пічахчі, Діана Глостер, Микита Вакулюк, Дядя Жора, Дар'я Дубровська, Ірина Кудяшова

Перед святом Нового року дев'ятирічний Максим вирішує, що йому необхідно знайти свого дідуся, який, на його переконання, є справжнім Дідом Морозом. Для цього Максиму необхідно відправитися в столицю, де він сподівається зустріти його, аби попросити здійснити своє головне бажання – аби тато повернувся додому цілим та здоровим.

На шляху до дідуся, він знаходить не лише нових друзів, але і тих, хто хоче зіпсувати йому свято. Навіть після розчарувань та зустрічей із фальшивими Дідами Морозами, маленький хлопчик не здається. Фільм дуже цікавий та душевний, спонукає вірити в добро та новорічні дива.

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