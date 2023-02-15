Новою головою ВАКС стала суддя Віра Михайленко
Новою головою Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко, відповідне рішення ухвалили на загальних зборах суддів 14 лютого
Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.
У суді нагадали, що від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. Із 7 травня 2022 року повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж.
18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.
У Центр протидії корупції зазначили, що "попередні кілька спроб були невдалими – й нарешті ВАКС отримав повноцінну голову суду".
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