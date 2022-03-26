Новою першою ракеткою світу вперше стане тенісистка з Польщі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Про це стало відомо після того, як Іга Швьонтек перемогла швейцарку Вікторію Голубич у другому колі турніру в американському Маямі (6:2, 6:0) та гарантувала собі лідерство.

Швьонтек очолить рейтинг WTA 4 квітня. Полька замінить на першому місці в рейтингу австралійку Ешлі Барті, яку прибрали з класифікації, оскільки вона завершила кар'єру.

20-річна Швьонтек стане 28-ю тенісисткою в історії, яка очолить рейтинг WTA та першою тенісисткою з Польщі, яка стане першою ракеткою світу.

Нагадаємо, 23 березня перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті несподівано заявила, що у 25 років завершує кар'єру.

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