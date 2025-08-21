Bolt, Uklon та Uber просять столичну владу дозволити поїздки в комендантську годину. У КМВА відповіли
Сервіси Bolt, Uklon та Uber просять дозволити нічні перевезення в столиці. У КМВА пообіцяли розробити прозорий механізм роботи таксі в комендантську годину
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
"КМВА отримала звернення від сервісів таксі Bolt, Uklon та Uber щодо нічних перевезень у комендантську годину. Ми усвідомлюємо потреби людей, але хочу наголосити: безпека столиці — понад усе. Будь-які сірі схеми, нелегальні перепустки й чорний ринок нічних таксі будуть знищені", - написав він.
"Зараз ми працюємо з усіма силовими структурами, аби створити чіткий і прозорий механізм", - додав посадовець.
Ткаченко наголосив: якщо нічні перевезення буде дозволено, то лише під жорстким контролем.
Нагадаємо, що комендантська година в Києві діє з 00:00 до 05:00.
- У березні у КМВА повідомили, що розробили механізм руху наземного транспорту під час тривог.
