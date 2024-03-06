Де в Києві поліція вимірює швидкість автотранспорту: список вулиць
У Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості руху автомобілів на аварійно небезпечних ділянках і в місцях, де трапилася найбільша кількість ДТП
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
Для вимірювання швидкості руху на вищезазначених ділянках поліція використовує прилади TruСam.
Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.
Перелік місць, де правоохоронці проводять заміри в столиці:
- проспект Миколи Бажана
- проспект Берестейський
- Набережне шосе
- проспект Броварський
- проспект Академіка Палладіна
- Столичне шосе
- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської)
- вулиця Академіка Заболотного
- вулиця Борщагівська
- проспект Соборності
- Новоірпінська траса
- Гостомельське шосе
- бульвар Лесі Українки.
Загалом на дорогах України працюють 150 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюється на 279 ділянках автомобільних доріг.
Водіїв закликали не порушувати швидкісний режим.
- TruСam працюють в Україні з 2018 року. Тільки за перший день роботи на дорогах прилади "спіймали" 231 порушника.
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