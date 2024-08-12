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Другий KyivBookFest оголосив програму 

Ярослава Наумова
12 серпня, 2024 понедiлок
17:46
новини Києва КyivBookFest - афіша

Книжковий форум KyivBookFest відбудеться з 5 по 8 вересня у ТЦ "Gorodok Gallery" на Почайній. Фестиваль відбуватиметься у двох паралельних форматах: велика книжкова виставка-продаж та галузевий форум, акцент якого буде на професійних панелях видавничої галузі, зустрічах читачів з авторами, видавцями, лідерами думок та книжковими блогерами. 

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер фестивалю.

Участь в івенті вже підтвердили понад 100 видавництв, навколокнижкових організацій та книготорговельних компаній. Серед них "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "АБУК", "ArtHuss", "ArtBooks" "Білка", "BookChef", "Vivat", "Видавництво Старого Лева", "Жорж", "Зелений Пес", "КСД", "Книголав", "Колесо Життя", "Наш Формат", "НК Богдан", "Ранок", "Фабула", "Фоліо" та інші. 

Виставка-продаж розміститься на площі понад 2000 кв. м. Вхід на неї безкоштовний з 6 по 8 вересня.

Галузевий форум відбудеться 5-8 вересня на локаціях одного з організаторів фестивалю Pochayna Event Hall, події будуть проводитися у п’ятьох конференц-залах, на літній терасі та двох open-space просторах. У програмі заплановані понад 150 подій. Теми: виклики книжкового ринку, література українських військових, презентація новинок книжкової сфери, психологічна підтримка наших воїнів, дитяча програма, автограф-сесії тощо. Цьогоріч, серед запрошених гостей та спікерів будуть Іларіон Павлюк, Макс Кідрук, Василь Шкляр, Володимир Вʼятрович, Також, на третьому поверсі будуть представлені стенди видавництв, де можна буде придбати книги. 

Можливість відвідування цієї частини KyivBookFest надаватиметься за донейт. Безкоштовний вхід для курсантів військових ВНЗ, військовослужбовців, ветеранів, учасників АТО та членів сімей загиблих захисників чи захисниць, а також для дітей віком  до 15 років, людей пенсійного віку (за наявності відповідного документу).

В межах проведення фестивалю будуть виконуватися всі норми безпеки. В разі повітряної тривоги можна буде скористатися метро “Почайна”, що знаходиться у 5 хвилинах пішки від місця проведення KBF.

Мета KBF 2024 – зібрати 1,5 млн грн на програму Спільноти Української Реформації “Військо Читає”. Поповнити бібліотеки військових навчальних закладів сучасною літературою. На ці кошти буде закуплено близько 7000 книжок згідно зі списком, що сформований нашими військовими експертами, і розподілено серед ВНЗ.

Книги ми розподіляємо поміж вищих військових навчальних закладів, серед яких: Національний університет оборони України, Київський інститут Національної гвардії України, Військова Академія м.Одеса, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова та інші.

Минулоріч, фестиваль відвідали понад 25 тисяч людей, серед яких близько 5500 побували на галузевому форумі. Завдяки відвідувачам фестивалю вдалося зібрати понад 800 тис. грн. В результаті на кошти, зібрані протягом KyivBookFest, було надруковано понад 10 000 книжок, і безоплатно розповсюджено їх серед військовослужбовців. 

Слідкувати за новинами фестивалю можна на сторінках у соціальних медіа (Instagram та Facebook), а також на сайті фестивалю https://kbf.org.ua

Організаторами KyivBookFest є Ініціативна Група Видавців, Спільнота Української Реформації (ГО "Реформація") та Pochayna Event Hall. Фестиваль проходить на базі ТЦ “Городок” (пр. Степана Бандери, 23, Київ) поблизу метро “Почайна”

Теги:
Суспільство
Культура
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