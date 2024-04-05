Новий керівник Київського пологового будинку №2 відреагував на звинувачення колективу

У зверненні до Еспресо Олександр Забудський стверджує, що його призначення відбулося згідно із законодавством і заяви про порушення немають жодних підстав.

"Твердження про незаконність призначення є абсолютно неправдивим. Відповідно до вимог абзацу першого частини п'ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Департамент охорони здоров'я у період дії воєнного стану призначає керівників закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту охорони здоров'я, без проведення конкурсу шляхом укладання контракту. Розміщення оголошення про вакантну посаду керівника закладу охорони здоров'я на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я в такому випадку не передбачено", - запевняє очільник пологового та додає, що його призначили у день звільнення Сергія Сальникова, відповідно жодних порушень немає.

Щодо критичної ситуації з персоналом та зарплатами, то Олександр Забудський каже, що заробітна плата за березень місяць 2024 року була виплачена вчасно та в повному обсязі.

"Також зазначу, що з 23 березня жодної заяви на звільнення до відділу кадрів КНП "КМПБ №2" від працівників не надходило. Щодо ситуації з неоплаченими відпустками. В перший день мого призначення до мене звернулися працівники бухгалтерсько-економічної служби та повідомили про тяжкий економічний стан закладу, що не дозволяє дотримуватись умов постанови № 28 з доплатою заробітної плати до 20 000 грн лікарям та 13 500 грн середньому медичному персоналу, не порушуючи умов колективного договору та оплати праці в цілому. Як ви розумієте, така ситуація не могла трапитися за один день мого керівництва, до неї призвела саме діяльність попереднього очільника", - додає Забудський.

Зі слів нового керівника, він одразу провів загальні збори, на яких заступник з економічних питань та головний бухгалтер проінформували працівників про поточну фінансову ситуацію, а він запропонував законні варіанти розв'язання питання. Колективною більшістю співробітників було прийнято рішення, яке наразі і виконує адміністрація.

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