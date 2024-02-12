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У КМДА розповіли, що робитимуть з аварійним мостом метро

12 лютого, 2024 понедiлок
14:36
новини Києва міст метро

У межах проведення протиаварійних робіт на мосту метро в Києві передбачено влаштування опорних конструкцій під судноплавними прогонами

Про це ТСН повідомили у КМДА.

Так, у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначають, що після останнього обстеженням мосту метро, проведеного КП "Київавтошляхміст", для унеможливлення подальшого погіршення технічного стану споруди було прийнято рішення обмежити рух по вазі та заборонено рух вантажного транспорту.

"На замовлення комунальної корпорації "Київавтодор" у 2023 році були розпочаті роботи з розроблення проєктної документації по об’єкту: "Реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту метро через річку Дніпро". А саме – протиаварійні роботи. У межах проведення протиаварійних робіт передбачено влаштування підтримуючих конструкцій під судноплавними прогонами мосту", - розповів журналістам заступник директора департаменту Роман Лелюк.

За його словами, розробка робочого проєкту триває. Після проходження його експертизи та затвердження в установленому законодавством порядку, цьогоріч будуть оголошені відкриті торги та визначено переможця, з яким буде укладено договір підряду на виконання будівельних робіт із влаштування підтримуючих конструкцій. Вартість робіт стане відомою після проведення експертизи. Рух автівок на час проведення протиаварійних робіт не обмежуватимуть, запевнив чиновник.

Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" розповів журналістам, якими будуть нові опорні конструкції.

"Ідеться про будівництво додаткових опор для мосту. Вони одночасно служитимуть риштуванням для проведення ремонту конструкцій під переправою. Наприклад, там, де вже обвалилися шматки бетону або оголилася арматура. Таких місць на мосту метро, на жаль, достатньо, бо будь-яка бетонна конструкція страждає від постійного контакту з водою", - сказав він.

Передісторія

19 грудня 2023 року голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко сказав, що через аварійний стан мосту метро й необхідність ремонту у столиці можуть частково закрити Святошинсько-Броварську лінію підземки.

Своєю чергою директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що про закриття станцій метро не йдеться.

"На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", - сказав він.

На початку січня 2024 року у Київському метрополітені заявили, що міст через річку Дніпро перебуває в задовільному технічному стані й не несе загрози для пасажирів підземки.

Теги:
Суспільство
Україна
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