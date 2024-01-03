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У Київському метрополітені розповіли, чи закриватимуть на ремонт міст через Дніпро

3 січня, 2024 середа
15:36
Суспільство міст метро

У Київському метрополітені стверджують, що міст через річку Дніпро перебуває в задовільному технічному стані й не несе загрози для пасажирів підземки

Про це начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

"Закріплені за КП "Київський метрополітен" конструктивні елементи естакади метропроїзду мосту-метро через річку Дніпро перебувають у задовільному технічному та працездатному стані, рух електропоїздів здійснюється відповідно до встановлених на підприємстві графіків. Безпека перевезення пасажирів та руху поїздів забезпечена", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи можуть закрити міст метро.

Щодо "синьої" гілки метро, то підприємство, за словами Брагінського, стежить за тунельними спорудами на всіх ділянках ліній метрополітену.

Що передувало

8 грудня 2023 року у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме 6 місяців.

З 13 грудня між цими станціями запрацював човниковий рух поїздів.

19 грудня голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко сказав, що через аварійний стан мосту метро й необхідність ремонту у столиці можуть частково закрити Святошинсько-Броварську лінію підземки.

Своєю чергою директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заявив, що про закриття станцій метро не йдеться.

"На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", - сказав він.

Україна
новини Києва
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