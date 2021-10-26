Нуланд не обговорювала у Москві надання особливого статусу ОРДЛО, - Кулеба

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання користувачів Twitter.

На запитання, чи правда, що Нуланд під час візиту до Москви 11-13 жовтня обговорювала особливий статус ОРДЛО, Кулеба відповів, що це неправда.

"Американські партнери докладно інформують нас про свої контакти", – написав міністр.

За підсумками візиту Нуланд заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак заявив, що нібито вона підтримала автономію тимчасово окупованих територій.

У посольстві США в Україні відповіли, що дипломати зазвичай не розголошують змісту закритих переговорів. Але наголосили: США незмінно підтримують суверенітет, територіальну цілісність України.