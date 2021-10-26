Нуланд не обговорювала у Москві надання особливого статусу ОРДЛО, - Кулеба
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд не обговорювала під час візиту до Москви надання Україною особливого статусу тимчасово окупованим територіям
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання користувачів Twitter.
На запитання, чи правда, що Нуланд під час візиту до Москви 11-13 жовтня обговорювала особливий статус ОРДЛО, Кулеба відповів, що це неправда.
"Американські партнери докладно інформують нас про свої контакти", – написав міністр.
За підсумками візиту Нуланд заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак заявив, що нібито вона підтримала автономію тимчасово окупованих територій.
У посольстві США в Україні відповіли, що дипломати зазвичай не розголошують змісту закритих переговорів. Але наголосили: США незмінно підтримують суверенітет, територіальну цілісність України.
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