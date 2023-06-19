NYT: деякі зразки наданої Україні союзниками зброї були непридатні для використання, не всі замовлені постачання виконали
Деякі зразки зброї, що отримала Україна від партнерів, були непридатні для використання, а частина контрактів на постачання озброєння так і не були виконані
Про це пише Thе New York Times.
Видання зазначає, що згідно з українськими урядовими документами, станом на кінець минулого року, з початку повномасштабного вторгнення Київ заплатив постачальникам зброї понад $800 млн за контракти, які залишилися повністю або частково невиконаними.
Урядовці, які побажали лишитись анонімними, розповіли NYT, що зрештою частину зброї таки було доставлено, в інших випадках гроші повернули Україні.
"Але станом на початок цієї весни сотні мільйонів доларів були виплачені — у тому числі державним компаніям — за зброю, яку держава так і не отримала", - розповів один з чиновників.
Також повідомляється, що існує ще одна проблема поставок зброї - частка наданого Україні озброєння виявилася непридатною для використання чи такою, що потребує серйозного капітального ремонту.
За даними видання, близько 30% арсеналу Києва постійно знаходиться в ремонті — за словами експертів, це високий показник.
NYT розповідає про нещодавню поставку 33 самохідних гаубиць, подарованих італійським урядом. Зазначається, що на відео передачі зброї видно, як з двигуна однієї гаубиці виходить дим, а з іншої витікає охолоджуюча рідина.
У заяві міністерства оборони Італії йдеться, що ці машини були зняті з озброєння багато років тому, але Україна все одно попросила їх "капітально відремонтувати та ввести в експлуатацію, враховуючи гостру потребу в засобах протистояння російській агресії",
Українські урядові документи свідчать, що Міністерство оборони заплатило $19,8 млн американській компанії Ultra Defense Corporation за ремонт 33 гаубиць. У січні 13 з цих гаубиць були відправлені в Україну, але прибули "непридатними для виконання бойових завдань".
Український уряд заявив, що компанія не виконала свої зобов'язання з ремонту. Своєю чергою компанія звинуватила Україну в неналежному обслуговуванні техніки.
Також видання зазначає, що українські чиновники здебільшого утримуються від скарг на зламану техніку, щоб не бентежити партнерів.
- Начальник розвідцентру сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що в нинішніх боях Україна втратила менше 10% техніки, яка була надана західними країнами.
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