Про це пише Thе New York Times.

Видання зазначає, що згідно з українськими урядовими документами, станом на кінець минулого року, з початку повномасштабного вторгнення Київ заплатив постачальникам зброї понад $800 млн за контракти, які залишилися повністю або частково невиконаними.

Урядовці, які побажали лишитись анонімними, розповіли NYT, що зрештою частину зброї таки було доставлено, в інших випадках гроші повернули Україні.

"Але станом на початок цієї весни сотні мільйонів доларів були виплачені — у тому числі державним компаніям — за зброю, яку держава так і не отримала", - розповів один з чиновників.

Також повідомляється, що існує ще одна проблема поставок зброї - частка наданого Україні озброєння виявилася непридатною для використання чи такою, що потребує серйозного капітального ремонту.

За даними видання, близько 30% арсеналу Києва постійно знаходиться в ремонті — за словами експертів, це високий показник.

NYT розповідає про нещодавню поставку 33 самохідних гаубиць, подарованих італійським урядом. Зазначається, що на відео передачі зброї видно, як з двигуна однієї гаубиці виходить дим, а з іншої витікає охолоджуюча рідина.

У заяві міністерства оборони Італії йдеться, що ці машини були зняті з озброєння багато років тому, але Україна все одно попросила їх "капітально відремонтувати та ввести в експлуатацію, враховуючи гостру потребу в засобах протистояння російській агресії",

Українські урядові документи свідчать, що Міністерство оборони заплатило $19,8 млн американській компанії Ultra Defense Corporation за ремонт 33 гаубиць. У січні 13 з цих гаубиць були відправлені в Україну, але прибули "непридатними для виконання бойових завдань".

Український уряд заявив, що компанія не виконала свої зобов'язання з ремонту. Своєю чергою компанія звинуватила Україну в неналежному обслуговуванні техніки.

Також видання зазначає, що українські чиновники здебільшого утримуються від скарг на зламану техніку, щоб не бентежити партнерів.