ОАСК зареєстрував позов Мамедова до ОГПУ
Окружний адміністративний суд Києва відкрив два провадження за позовом ексзаступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова
Про це йдеться у відповіді суду на запит Радіо Свобода.
"За позовом Мамедова Гюндуза Айдиновича в Окружному адміністративному суді міста Києва обліковуються адміністративні справи, предметом оскарження яких є визнання протиправним та скасування рішення", –повідомили у ОАСК.
У коментарі виданню помічниця Мамедова підтвердила, що позови подані щодо звільнення та скасування доступу до держтаємниці.
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- 26 липня адвокати повідомили, що Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генерального прокурора, оскільки керівництво Офісу блокує виконання ним своїх посадових обов'язків.
- 27 липня Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генерального прокурора.
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