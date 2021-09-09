ОАСК зареєстрував позов Мамедова до ОГПУ

Про це йдеться у відповіді суду на запит Радіо Свобода.

"За позовом Мамедова Гюндуза Айдиновича в Окружному адміністративному суді міста Києва обліковуються адміністративні справи, предметом оскарження яких є визнання протиправним та скасування рішення", –повідомили у ОАСК.

У коментарі виданню помічниця Мамедова підтвердила, що позови подані щодо звільнення та скасування доступу до держтаємниці.

Читайте також: Венедіктова забрала у свого заступника Мамедова усю роботу

26 липня адвокати повідомили, що Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генерального прокурора, оскільки керівництво Офісу блокує виконання ним своїх посадових обов'язків.

27 липня Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генерального прокурора.