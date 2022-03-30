Обʼєднана єврейська община України спростувала інформацію щодо використання синагог в Умані у військових цілях
Обʼєднана єврейська община України спростувала інформацію Міноборони РФ щодо використання "українськими націоналістами" синагог в Умані у військових цілях
Про це повідомляє всеукраїнська Обʼєднана єврейська община України (ОЄОУ) у своєму офіційному Telegram-каналі.
За попередньою інформацією, 30 березня офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що єврейські об'єкти в Умані нібито використовуються "українськими націоналістами".
ОЄОУ повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності
"Об'єднана єврейська громада України заявляє, що всі синагоги та єврейські об'єкти в Україні використовуються виключно за призначенням для здійснення релігійної діяльності або допомоги членам єврейських громад та місцевому населенню. Навіть виходячи з фото, опублікованого з провокаційною метою, очевидно, що ворота синагоги зачинені і в ній ніхто не знаходиться", - повідомляють представники ОЄОУ.
Фонд імені Рабі Нахмана в Умані також підтверджує, що вказана у заяві синагога, яка є другою за розміром в Україні, була закрита з Рош а-Шана (який святкувався у вересні 2021 року). І після того не була у використанні.
- Нагадаємо, що Міноборони Росії відхрестилося від обстрілів Умані та заявило, що в Уманській синагозі зберігають "зброю для нацистів"
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