Об'єднати повне нафтогазове ембарго та відключити Росію від SWIFT, - Андрій Єрмак про шлях завершення війни
Очільник Офісу президента України закликає ЄС до рішучості у боротьбі з Росією
Про це Андрій Єрмак написав у Телеграм.
"Поєднання санкційних обмежень: повне нафтогазове ембарго та відключення всіх російських фінансових установ від глобальної системи, включаючи “Газпромбанк”, здатне пришвидшити завершення війни Росії проти України", - вважає Андрій Єрмак.
"Група Макфола-Єрмака закликає ЄС до солідарності та рішучості, а не лише гучної риторики. Не слід зупинятися в санкційному тиску, тільки так можна змусити Кремль завершити війну проти України", - додав очільник Офісу президента України.
Довідка. Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола — українські та міжнародні експерти, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкційних обмежень. Нещодавно група презентувала напрацьований План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації. Співголови експертної групи – керівник ОПУ Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник Президента США з питань національної безпеки, Посол Майкл Макфол.
- 2 червня Посол України в ООН застеріг світ від примирення з Путіним, нагадавши про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році.
- 2 червня, виступаючи на Безпековому форумі у Братиславі GLOBSEC, Зеленський попередив Європу про вуличні протести через брак продовольства. Він також представив платформу United24.
- Того ж дня Генштаб ЗСУ назвав пріоритетні цілі Росії на наступному етапі війни в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе