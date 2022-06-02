Про це Андрій Єрмак написав у Телеграм.

"Поєднання санкційних обмежень: повне нафтогазове ембарго та відключення всіх російських фінансових установ від глобальної системи, включаючи “Газпромбанк”, здатне пришвидшити завершення війни Росії проти України", - вважає Андрій Єрмак.

"Група Макфола-Єрмака закликає ЄС до солідарності та рішучості, а не лише гучної риторики. Не слід зупинятися в санкційному тиску, тільки так можна змусити Кремль завершити війну проти України", - додав очільник Офісу президента України.

Довідка. Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола — українські та міжнародні експерти, які аналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкційних обмежень. Нещодавно група презентувала напрацьований План дій щодо посилення санкцій проти Російської Федерації. Співголови експертної групи – керівник ОПУ Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник Президента США з питань національної безпеки, Посол Майкл Макфол.

2 червня Посол України в ООН застеріг світ від примирення з Путіним, нагадавши про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році.

2 червня, виступаючи на Безпековому форумі у Братиславі GLOBSEC, Зеленський попередив Європу про вуличні протести через брак продовольства. Він також представив платформу United24.

Того ж дня Генштаб ЗСУ назвав пріоритетні цілі Росії на наступному етапі війни в Україні.

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