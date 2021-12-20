Обіцяв уникнути в'язниці за $8 тис: на Київщині судитимуть поліцейського за шахрайство

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



Киянин у змові з оперативником поліції та співробітником СБУ запропонував "допомогти" своєму знайомому, якого обвинувачували у викраденні автомобілів. На той час правоохоронець працював в Управлінні карного розшуку.



Вони нібито могли домовитись із суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області про призначення покарання не пов’язаного з позбавленням волі.



Щоб втертися в довіру, спільники зустрічалися з обвинуваченим і вдавали, що мають зв'язки в суді. Однак вони не мали наміру передавати комусь гроші.



Після отримання $8 тис. киянина затримали.



Зловмисникам інкримінують замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України).



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