Обіцяв уникнути в'язниці за $8 тис: на Київщині судитимуть поліцейського за шахрайство
Оперуповноваженого Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області судитимуть за шахрайство
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Киянин у змові з оперативником поліції та співробітником СБУ запропонував "допомогти" своєму знайомому, якого обвинувачували у викраденні автомобілів. На той час правоохоронець працював в Управлінні карного розшуку.
Вони нібито могли домовитись із суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області про призначення покарання не пов’язаного з позбавленням волі.
Щоб втертися в довіру, спільники зустрічалися з обвинуваченим і вдавали, що мають зв'язки в суді. Однак вони не мали наміру передавати комусь гроші.
Після отримання $8 тис. киянина затримали.
Зловмисникам інкримінують замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України).
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