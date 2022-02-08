Обкрадали пенсіонерів по всій Україні: на Вінниччині правоохоронці затримали злочинну групу

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"З автомобіля затриманих вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.



За словами начальника Управління карного розшуку ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, підозрювані проникли до будинку 81-річної жінки, звідти винесли її заощадження – близько 20 тис. грн та зникли на автомобілі. Поліцейські знайшли свідків, які бачили приїжджих, що допомогло встановити та затримати крадіїв на території Жмеринського району.



"За наявною інформацією, учасники групи "гастролювали" різними регіонами України та обкрадали будинки. Переважна більшість потерпілих від їхніх неправомірних дій – пенсіонери", - зазначають у поліції.



Відомо, що члени групи обкрадали будинки за відсутності господарів або під різними приводами заходили до їх помешкань. Відволікши увагу господарів, виносили їх кошти, цінні речі та зникали.



"У Іллінецькій територіальній громаді зловмисники викрали з будинку місцевої пенсіонерки 74 тисячі гривень, а у мешканки Шаргородської територіальної громади – 300 гривень та золоті прикраси", - додали правоохоронці.



За фактами скоєних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, відкриті кримінальні провадження. За такі злочини зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.



Троє учасників групи затримані в процесуальному порядку та поміщені до ізолятора тимчасового тримання.



Тривають слідчі дії з документування злочинної діяльності. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

